Cérémonie d’accueil officielle du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyên Phu Trong en visite en Chine, à Pékin. Photo: VNA

Pékin (VNA) – La cérémonie d’accueil officielle du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyên Phu Trong en visite en Chine, a été solennellement organisée lundi après-midi 31 octobre au Grand Palais du Peuple à Pékin, avec les rites les plus élevés pour un chef d'État.

La cérémonie a été présidée par le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois Xi Jinping.

Ensuite, Nguyên Phu Trong et Xi Jinping ont eu un entretien.

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyên Phu Trong (gauche), et le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois Xi Jinping. Photo: VNA



Le secrétaire général Nguyen Phu Trong et la délégation de haut niveau l’accompagnant sont arrivés le 30 octobre à Pékin, entamant une visite officielle en Chine à l'invitation du dirigeant chinois Xi Jinping.



Cette visite vise à affirmer la position constante du Vietnam de considérer ses relations avec la Chine comme une priorité absolue dans sa politique étrangère, de réaffirmer le souhait de développer les relations bilatérales à long terme, stables et plus efficaces et substantielles dans l'esprit des perceptions communes des dirigeants de haut rang des deux Partis et des deux États, et en même temps de clarifier les préoccupations du Vietnam, sa position juste et ses intérêts légitimes.

La visite vise à exprimer le soutien aux pensées et orientations de développement du 20e Congrès du Parti communiste chinois (PCC) bénéfiques pour la paix, la coopération et le développement, le statut de « noyau dirigeant » du secrétaire général Xi Jinping et aussi à renforcer la politique d'amitié et de coopération de la Chine avec le Vietnam. - VNA