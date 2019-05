Cérémonie commémorative à la mémoire de l’ancien président Lê Duc Anh à la Maison funèbre nationale, 5 rue Tran Thanh Tong, à Hanoï. Photo: VNA



Hanoi, 3 mai (VNA) – La cérémonie commémorative à la mémoire de l’ancien président Lê Duc Anh a eu lieu vendredi midi à la Maison funèbre nationale, 5 rue Tran Thanh Tong, à Hanoï ; au Palais de la Réunification à Hô Chi Minh-Ville et au siège du Comité populaire de la province de Thua Thiên-Huê, sa province natale.

Vendredi matin, plus de 1.000 délégations des organes, organisations de masse, localités, unités des forces armées… du pays ainsi que des délégations étrangères sont venues rendre un dernier hommage à l’ancien président vietnamien à Hanoi, à Ho Chi Minh-Ville et dans la province de Thua Thien-Hue.

Plusieurs dirigeants, le corps diplomatique et des amis internationaux ont envoyé des messages de condoléances au Parti, à l’Etat, au peuple vietnamien ainsi qu’à la famille de l’ancien président Le Duc Anh.

Etaient présents à la cérémonie à la mémoire de l’ancien président Lê Duc Anh à Hanoi le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, la présidente de l’Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan, la vice-présidente de la République Dang Thi Ngoc Thinh.

On y notait également la présence de l’ancien secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nong Duc Manh, d’anciens présidents de la République Tran Duc Luong et Truong Tan Sang, l’ancien Premier ministre Nguyen Tan Dung, ainsi que d’autres dirigeants et d’anciens dirigeants du Parti et de l’Etat.

Saysomphone Phomvihane, membre du Bureau politique du Parti populaire révolutionnaire du Laos et président du Front laotien pour la construction nationale a assisté à la cérémonie.

Au Palais de la Réunification à Hô Chi Minh-Ville, Nguyen Thien Nhan, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville ; Nguyen Van Nen, secrétaire du Comité central, chef du Bureau du Comité central du Parti et de plusieurs dirigeants et d’anciens dirigeants du Parti, de l’Etat, du Front de la Patrie en retraite dans la mégapole du Sud ainsi que des représentants des ministères, services, branches, localités, organisations de masse et unités du Sud étaient présents à la cérémonie commémorative à la mémoire de l’ancien président Lê Duc Anh.

Dans la province natale de l’ancien président Le Duc Anh, des dirigeants et anciens dirigeants du Comité du Parti, du Conseil populaire, du Comité populaire et du Front de la Patrie de Thua Thien-Hue ainsi que des représentants du Comité du Parti, de l’administration, du Front, des organes, branches, services et organisations de masse dans cette localité ont assisté à la cérémonie à la mémoire de l’ancien président Lê Duc Anh.

Dans son oraison funèbre, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a dit : "Le général Lê Duc Anh est un combattant révolutionnaire vaillant, un général talentueux, trempé dans les grandes luttes de la nation qui a apporté de grandes contributions à l’œuvre de lutte pour la libération et la réunification nationales, la défense de la Patrie et l’exercice de l’obligation internationale noble".

"Sur le plan militaire, le général Lê Duc Anh est un général des champs de bataille, un commandant excellent, doté d’une vision stratégique, d’une tactique ingénieuse", a affirmé le Nguyên Xuân Phuc.

"Dans son poste de président de la République, il a dirigé de manière énergique la mise en œuvre du développement socio-économique lié au renforcement de la défense", a-t-il poursuivi.

Durant ses plus de 80 ans d’activité révolutionnaire, le général Lê Duc Anh a beaucoup contribué à l’œuvre révolutionnaire du Parti et de la nation. Il s’est vu décerner de nombreuses distinctions honorifiques du Parti et de l’État vietnamiens, a conclu le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.

Au nom de la famille, Le Manh Ha, fils de l’ancien président et général Le Duc Anh a remercié les dirigeants et d’anciens dirigeants du Parti, de l’Etat et du Front de la Patrie ; les responsables des localités, organes et organisations de masse ; les hauts dirigeants des pays et des amis internationaux ainsi que le corps diplomatique, les compatriotes, les amis et les proches pour leurs condoléances et leur présence à ces moments difficiles.



Les dirigeants du Parti, de l’État et du Front de la Patrie du Vietnam ont fait le tour du cercueil de l’ancien président Le Duc Anh pour lui rendre un dernier adieu. Son cercueil, recouvert par le drapeau national, a été transporté par le char funèbre via des axes principaux de Hanoi pour l’aéroport international de Noi Bai afin de partir pour Ho Chi Minh-Ville.

L’enterrement aura lieu à partir de 17h00, le 3 mai, au Cimetière municipal de Hô Chi Minh-Ville. -VNA