Lors de la cérémonie. Photo: VNA

An Giang (VNA) - Une cérémonie commémorant le 42e anniversaire du décès du président Tôn Duc Thang a été organisée le matin du 16 mars au temple du président Tôn Duc Thang dans la Zone commémorative du président Tôn Duc Thang, commune de My Hoa Hung, ville de Long Xuyen, province d'An Giang (Sud).

Lors de la cérémonie, le secrétaire du Comité du Parti d'An Giang, Le Hong Quang, avec les autorités du Comité du Parti, du Conseil populaire, du Comité populaire et du Comité du Front de la Patrie du Vietnam de la province d'An Giang et de la ville de Long Xuyen ont observé une minute de silence à la mémoire du président Tôn Duc Thang.

Minute de silence à la mémoire du président Tôn Duc Thang. Photo: VNA

Le président Tôn Duc Thang est né dans une famille paysanne sur l’îlot Ong Hô, l’actuelle commune de My Hoà Hung, dans la province d’An Giang.

En 1912, alors âgé de 24 ans, il organise la grève des ouvriers du chantier naval de Ba Son, manifestation qui marquera le début de sa carrière de militant. Avant de devenir l’un des dirigeants historiques du Parti, Tôn Duc Thang a en effet été responsable syndical, rappelle Lê Quôc Ly, directeur adjoint de l’Académie de politique nationale Hô Chi Minh :

Durant sa jeunesse, le président Tôn Duc Thang avait beaucoup voyagé. En 1919, il a participé aux affrontements dans le bassin de la mer Noire contre les colonialistes pour protéger la Russie soviétique et la révolution prolétarienne internationale. De retour au Vietnam, il a rejoint la lutte des ouvriers de Cho Lon à Saigon. Dès cette époque, Tôn Duc Thang était parfaitement conscient de la nécessité de mobiliser et de solidariser les ouvriers pour lutter contre l’oppression du régime féodal et colonial.

Après le décès du président Ho Chi Minh, Tôn Duc Thang est désigné par le Parti et l’Etat comme successeur et s’attache dès lors à matérialiser le testament de son prédécesseur. Héros de la résistance, il est, aux yeux des Vietnamiens, l’un des symboles de la libération du Sud et de la réunification nationale.

Ton Duc Thang a consacré sa vie entière à l'indépendance et à la liberté du pays, comme au bonheur de son peuple. Son plus grand talent aura été celui de grand organisateur et de grand rassembleur de tout un peuple ayant une même aspiration, même de ceux qui s’étaient un peu égarés en chemin. Il reste le symbole de l'union de tous les compatriotes et de tous les camarades, y compris à un niveau international. À travers sa vie de travailleur, son passage en prison et jusqu’à son accession aux plus hauts fonctions du Parti et de l'État, l'Oncle Ton a toujours eu une vraie passion pour les gens et les camarades.

Le président Tôn Duc Thang s’est éteint en 1980 à l’âge de 92 ans. Pour les Vietnamiens, il restera à jamais un grand patriote proche du peuple. -VNA