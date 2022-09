Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam en Indonésie, Ta Van Thong, a affirmé que l'amitié et la coopération entre les deux pays étaient à un "moment d'or" depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1955.

Les relations bilatérales continueront à se développer vigoureusement dans tous les domaines dans un avenir proche, a-t-il déclaré, lors de la cérémonie de célébration du 77e anniversaire de la Fête nationale vietnamienne, tenue le 14 septembre à Jakarta.

L’ambassadeur vietnamien a passé en revue des jalons importants dans le développement des relations Vietnam-Indonésie ces 67 dernières années, dont l’établissement de leur partenariat stratégique. Le commerce bilatéral a atteint 11 milliards de dollars en 2021 avec l’objectif de 15 milliards de dollars en 2028.

L'Indonésie et le Vietnam doivent tirer parti de leur partenariat stratégique de près de dix ans pour surmonter conjointement les défis auxquels le monde est confronté et promouvoir la coopération bilatérale pour apporter la prospérité et accroître la croissance économique des peuples des deux pays.

Des responsables de la partie indonésienne a suggéré aux deux pays de tirer parti de leur partenariat stratégique pour surmonter les défis et promouvoir la coopération bilatérale. -VNA