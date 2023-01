Le président du Comité des relations extérieures de Saint-Pétersbourg, Evgeny Grigoriev, lors de la conférence. Photo : VNA

Moscou (VNA)- Le Comité des relations extérieures de Saint-Pétersbourg a organisé le 30 janvier une conférence hybride pour célébrer le 73e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Russie et le Vietnam.

Lors de la conférence, l'ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khoi, a affirmé que les relations entre le Vietnam et la Russie étaient un bien inestimable des deux nations. Selon lui, en 2023, les deux pays célèbrent le 100e anniversaire de l'arrivée du Président Ho Chi Minh à Petrograd (Saint-Pétersbourg d’aujourd’hui). Pour marquer cet événement important, Saint-Pétersbourg et les organes compétents vietnamiens sont en train de mettre en œuvre un projet visant à ériger une statue du Président Ho Chi Minh à Saint-Pétersbourg.

De son côté, l'ambassadeur de Russie au Vietnam, Gennady Bezdetko, a confirmé que le Vietnam était toujours l'un des partenaires les plus proches et les plus fiables de la Russie dans la région Asie-Pacifique. Le Vietnam est en outre le plus grand partenaire commercial de la Russie au sein de l'ASEAN, a-t-il ajouté.

La cheffe adjointe de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Thi Hoang Van, s’exprime par visioconférence. Photo : VNA

Pour sa part, la cheffe adjointe de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Thi Hoang Van, a affirmé le développement continu des relations bilatérales dans tous les domaines depuis ces 73 ans.

Le président du Comité des relations extérieures de Saint-Pétersbourg, Evgeny Grigoriev, lui, a affirmé les efforts des deux parties pour pouvoir inaugurer la statue du Président Ho Chi Minh à Saint-Pétersbourg en juin prochain.-VNA