Hanoi, 15 janvier (VNA) - L'Union vietnamienne des organisations d'amitié (UVOA) et l’Association d’amitié Vietnam-China (AAVC) ont co-organisé le 14 janvier une réception à l'occasion du 70e anniversaire des relations diplomatiques des deux pays (18 janvier).

Panorama de la cérémonie du 70e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam- Chine . Photo : VNA

S’adressant à la cérémonie, la présidente de l’UVOA, Nguyen Phuong Nga, a passé en revue les 70 ans d'histoire et les principales réalisations de la relation, qui, a-t-elle dit, sont attribuables aux contributions de générations de dirigeants et d’habitants vietnamiens et chinois.Par conséquent, il est de la responsabilité des deux parties de préserver et de promouvoir ces réalisations, a-t-elle déclaré.Mme Nguyen Phuong Nga a souligné que le renforcement de la coopération entre les deux Partis, les États et les peuples, et le maintien des relations sino-vietnamiennes de manière saine et stable, sont un facteur important pour la paix, la stabilité et le développement de chaque pays ainsi que de la région et dans le monde, notamment dans le contexte de l'évolution complexe de la situation régionale et internationale.Le Parti, l'État et le peuple vietnam iens attachent toujours de l'importance au développement du partenariat de coopération stratégique intégrale entre le Vietnam et la Chine, considérant cela comme une priorité absolue de la politique extérieure du Vietnam, a déclaré le responsable.Elle a souligné le rôle des échanges entre les deux peuples dans la concrétisation de la perception commune atteinte par les hauts dirigeants des deux pays, le renforcement de la compréhension et de la confiance mutuelles et la consolidation des bases sociales pour le développement de la relation Vietnam-Chine.Elle a exprimé son espoir de poursuivre la coordination avec les partenaires chinois dans l'organisation d'échanges entre les deux peuples pour marquer le 70e anniversaire des relations diplomatiques.L'ambassadeur chinois Xiong Bo a souligné que les bonnes relations entre les Vietnamiens et les Chinois sont la racine et la source de force des relations bilatérales.Il a applaudi les contributions de l’UVOA et de l’AAVC à l'intensification de la compréhension mutuelle et de l'amitié entre les peuples des deux pays.L’ambassadeur a fait écho au point de vue de Mme Nguyen Phuong Nga sur une coopération plus étroite dans l’organisation d’activités d’amitié pour célébrer le 70e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales, comme le Forum des peuples sino-vietnamiens et la Rencontre d’amitié des jeunes sino-vietnamiens.L'ambassade de Chine au Vietnam est prête à renforcer la coopération avec l’UVOA et l’AAVC, contribuant à améliorer la compréhension et l'amitié entre les Vietnamiens et les Chinois et à promouvoir les relations entre les deux pays de manière stable, saine et durable, a-t-il déclaré.-VNA