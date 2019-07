Hanoi, 23 juillet (VNA) - Une cérémonie commémorant le 60e anniversaire de la visite du président Hô Chi Minh à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, s'est tenue le 23 juillet à Hanoï.

Cérémonie commémorant le 60e anniversaire de la visite du président Hô Chi Minh à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan. Photo : VNA

Organisé conjointement par l'Association d'amitié entre le Vietnam et l'Azerbaïdjan (VAFA), l'Union des organisations d'amitié du Vietnam (UOAV) et l'ambassade d'Azerbaïdjan au Vietnam, cet événement a contribué à renforcer les relations entre les deux pays.S'exprimant lors de cet événement, le président de la VAFA, Nghiem Vu Khai, a rappelé la visite du président Ho Chi Minh à Bakou il y a six décennies, alors que le leader de la révolution vietnamienne avait déclaré espérer que l'Azerbaïdjan aiderait le Vietnam à développer son industrie gazo-pétrolière.Il a également mis l'accent sur l'évolution des relations entre Hanoï et Bakou pendant des années et a remercié l'assistance de l'Azerbaïdjan au Vietnam pour la formation de milliers d'ingénieurs et de scientifiques.La création de l'ambassade d'Azerbaïdjan, de la VAFA et du Centre d'études d'histoire et de culture de l'Azerbaïdjan au Vietnam a contribué à renforcer les relations bilatérales.Exprimant sa joie devant le développement récent des relations entre le Vietnam et l'Azerbaïdjan, la présidente de l’UOAV, Nguyen Phuong Nga, a remercié le gouvernement et le peuple azerbaïdjanais pour leur précieux soutien à la lutte du Vietnam pour l'indépendance d’hier et dans l’œuvre de construction nationale aujourd’hui.Le Vietnam apprécie hautement le soutien de l'Azerbaïdjan aux forums internationaux, a-t-elle déclaré, soulignant le rôle important joué par la diplomatie populaire dans la promotion de la coopération entre les deux pays.Le conseiller de l'ambassade d'Azerbaïdjan au Vietnam, Tamerlan Khalilov, a déclaré que Hanoi était l'un des partenaires les plus importants de son pays en Asie du Sud-Est. -VNA