Célébration du 50e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam – Pays-Bas à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le comité populaire de Ho Chi Minh-Ville a organisé le 6 avril une cérémonie de célébration du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam – Pays-Bas (1973-2023).

Le président du Comité populaire municipal Phan Van Mai a passé en revue le développement des liens bilatéraux, notamment au cours de ces deux dernières décennies. Depuis l’établissement du partenariat intégral entre les deux pays en 2019, leur coopération se sont intensifiées dans divers domaines, du politique à la diplomatie, à l’économie, au commerce, à l’investissement, à la culture et à l’éducation…

Ho Chi Minh-Ville est toujours l’une des localités à promouvoir activement la coopération avec les Pays-Bas, a-t-il noté. En 2022, les échanges commerciaux entre Ho Chi Minh-Ville et les Pays-Bas ont atteint 1,6 milliard de dollars. Le pays européen compte 185 projets dans la mégapole du Sud, cumulant plus cinq milliards de dollars, se classant 5e parmi 177 pays et territoires investissant dans la ville.

Des projets, conseils en matière d'adaptation au changement climatique, de gestion des ressources en eau, d’investissement d'entreprises technologiques néerlandaises contribuent à un développement plus vert et plus durable de Ho Chi Minh-Ville. De plus, les bourses néerlandaises accordées à des étudiants vietnamiens, y compris des étudiants de Ho Chi Minh-Ville, contribuent à améliorer la qualité de ses ressources humaines, a ajouté le responsable local.

Photo: VNA

Phan Van Mai s’est déclaré convaincu que le partenariat intégrale Vietnam-Pays-Bas en général, la coopération entre Ho Chi Minh-Ville et des localités néerlandaises en particulier, se développent de plus en plus au profit des deux peuples, pour la paix, la stabilité et la prospérité de la région et du monde.