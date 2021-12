Cérémonie marquant le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Chili à Hanoi. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – L'Union des organisations d'amitié du Vietnam et le ministère des Affaires étrangères ont organisé le 20 décembre à Hanoï une cérémonie marquant le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Chili (25 mars).

S'exprimant lors de l'événement, l'assistant du ministre des Affaires étrangères et directeur général du Département des organisations internationales du ministère des Affaires étrangères, Do Hung Viet, a déclaré que dans le contexte de la pandémie de COVID-19, les relations Vietnam – Chili ont été renforcées grâce aux conversations téléphoniques de haut niveau et aux mécanismes de coopération tels que le conseil de libre échange et les consultations politiques Vietnam – Chili. Le commerce bilatéral a atteint 1,46 milliard de dollars au cours des neuf premiers mois de cette année, en hausse de 59 % par an.



L'ambassadeur du Chili au Vietnam Patricio Becker a pour sa part affirmé que la solidarité entre les peuples vietnamien et chilien continuera d'être cultivée. La bonne amitié traditionnelle sera une base solide pour que les deux pays développent davantage leurs relations bilatérales, a-t-il dit.

Il a ajouté que les deux pays partagaient des visions communes sur des questions telles que l'ouverture des marchés, le multilatéralisme, la croissance durable et l’adaptation au changement climatique.

Le Chili a établi le 25 mars 1971 les relations diplomatiques avec le Vietnam et est devenu le premier pays d'Amérique du Sud à nouer les relations diplomatiques avec le pays. En 2007, les deux pays ont établi les relations du partenariat intégral. -VNA