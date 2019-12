Vo Anh Kiet, secrétaire adjoint permanent du Comité provincial du Parti, également président du Conseil populaire d’An Giang (droite) félicite le conseil d'administration du CC de l'Église bouddhique Hoa Hao et à des fidèles, à l’occasion du 100e anniversaire de la naissance du fondateur du bouddhisme Hoa Hao. Photo: VNA

An Giang (VNA) – Des dirigeants de la province d’An Giang (Sud) ont rendu visite au Conseil d'administration du comité central de l'Église bouddhique Hoa Hao et à des fidèles, à l’occasion du 100e anniversaire de la naissance du vénérable Huynh Phu So, fondateur du bouddhisme Hoa Hao à la pagode An Hoa Tu au chef-lieu de Phu My, district de Phu Tan, province de An Giang (Sud), le 16 décembre.

Au nom des dirigeants provinciaux, Vo Anh Kiet, secrétaire adjoint permanent du Comité provincial du Parti, également président du Conseil populaire d’An Giang a félicité les fidèles pour l'anniversaire du fondateur, Huynh Phu So (25e jour du 11e mois lunaire 1920).

Il a apprécié les contributions actives des fidèles du bouddhisme Hoa Hao aux activités philanthropiques, dont la construction de « maisons du cœur », les aides matérielles en faveur des personnes démunies et des malades en difficulté. Il a souhaité qu'ils continuent de contribuer à la grande bloc d'union nationale et au développement local.

Il a espéré que dans les temps à venir, le Conseil d’administration du comité central de l'Église bouddhique Hoa Hao et ses fidèles continuerait de valoriser la solidarité traditionnelle et d'apporter des contributions considérables à la nation.

A cette occasion, le chef du Conseil d’administration du Comité central de l'Église bouddhique Hoà Hao, Nguyen Tan Dat, a informé que depuis le début de l’année, plus de 500 milliards de dongs ont été mobilisés pour les activités du bien-être social.

Le bouddhisme Hoa Hao a été fondé en 1939 par Huynh Phu So. Il se concentre dans le Sud-Ouest du Vietnam, en particulier dans la province d’An Giang avec plus d’un million d’adeptes sur une population de 2 millions d’habitants. -VNA