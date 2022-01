Le consul général de l'Inde à Ho Chi Minh-Ville, Madan Mohan Sethi. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville a solennellement célébré le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Inde (1972 - 2022), le 6 janvier.

S'exprimant lors de la célébration, Phan Van Mai, secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville, président du Comité populaire municipal a précisé que le Vietnam affirmait toujours sa politique constante d'attacher de l'importance à la promotion des relations avec l'Inde. En 2021, malgré de lourds impacts de la pandémie de COVID-19, l'Inde continuait d'être l'un des 10 principaux partenaires commerciaux du Vietnam, avec un commercial bilatéral affiché à près de 11 milliards de dollars (+40% par rapport à l'année précédente).

La cérémonie de célébration des 50 ans d'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Inde . Photo : VNA

Le président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville s’est déclaré convaincu que le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et l'Inde et les relations de coopération entre Ho Chi Minh-Ville et l'Inde en particulier, se développaient au fil des an, pour l’intérêt des deux peuples, pour la paix, la stabilité et la prospérité de l'Asie et du monde.

S'adressant à l'événement, le consul général de l'Inde à Ho Chi Minh-Ville, Madan Mohan Sethi a apprécié le soutien important apporté par le gouvernement et le peuple vietnamiens à l'Inde dans la lutte contre la pandémie de COVID-19, notamment entre avril et juin 2021.

Selon le diplomate indien, la coopération Inde-Vietnam s'étend aux domaines les plus importants tels que l'éducation, le pétrole et le gaz, l'hydroélectricité, la diplomatie, les start-up, les technologies spatiales...

La cérémonie de célébration des 50 ans de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Inde a suscité la participation, entre autres, de dirigeants de Ho Chi Minh-Ville et de certaines localités du Sud, des représentants du consulat général de l'Inde à Ho Chi Minh-Ville. -VNA