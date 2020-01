Le mot "Têt" du Vietnam est entré dans la presse, les livres et les dictionnaires du monde après les illustres victoires de la résistance contre l’impérialisme américain au 20e siècle.

Le Musée d’ethnographie du Vietnam, à Hanoi, organise les 28 et 29 janvier, soit les 4e et 5e jours du Nouvel An lunaire, le programme "À la découverte du Têt : spécificités de la culture de Thai Binh".