Des responsables vietnamiens et vénézuéliens à côté du buste du Président Ho Chi Minh dans la capitale Caracas. Photo: VNA

Caracas (VNA) – Des délégations vietnamienne et vénézuélienne sont allées le 26 avril déposer des fleurs au pied du buste du Président Ho Chi Minh dans la capitale Caracas, en l’honneur du 47e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril), du 132e de la naissance du Président Ho Chi Minh (19 mai) et du 35e de l’adoption de la résolution de l’UNESCO reconnaissant le Président Ho Chi Minh en tant que "Héros de la libération nationale et éminent homme de culture du Vietnam".

Côté vietnamien, étaient présents, entre autres, Ha Thi Nga, membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam et présidente de l'Union des femmes vietnamiennes, l’ambassadeur du Vietnam au Venezuela Le Viet Duyen, et côté vénézuélien, le vice-président du Parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV – parti au pouvoir) Jesús Faría, la vice-ministre des Affaires étrangères Capaya Rodríguez ainsi que des représentants de l’Association d’amitié Venezuela-Vietnam et de la Chambre de commerce Venezuela-Vietnam (CAVENVIET).

Passant en revue les jalons de la carrière révolutionnaire du Président Ho Chi Minh, l'ambassadeur Le Viet Duyen a souligné que son image était très proche dans le cœur des amis internationaux, qu'il était toujours considéré comme un symbole de volonté et d'aspiration à la paix et une grande source d'encouragement pour les mouvements visant à éliminer les inégalités dans le monde.

Il s’est également déclaré convaincu que les relations d’amitié et de coopération intégrale entre le Vietnam et le Venezuela continueraient de s’intensifier, contribuant au développement de chaque pays, et au maintien de la paix et de la stabilité dans le monde.

Pour sa part, la vice-ministre Capaya Rodríguez a affirmé la volonté de son pays de porter les liens bilatéraux à une nouvelle hauteur, avant d’informer des préparatifs pour la prochaine réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Venezuela. -VNA