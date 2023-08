Délégués de la réunion. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le matin du 11 août, l'Union des organisations d'amitié de Ho Chi Minh-Ville s'est coordonnée avec des partenaires pour organiser une réunion marquant le 28e anniversaire de l'adhésion du Vietnam à l'ASEAN (28 juillet) et le 56e de la fondation du bloc régional (8 août).



Lors de la réunion, Phan Thi Hong Xuan, présidente de l’Association d’amitié Vietnam-ASEAN de Ho Chi Minh-Ville, a affirmé que l'ASEAN a un rôle important et indispensable pour la paix, la stabilité et le développement de l'Asie du Sud-Est.



Elle a également affirmé les nombreuses activités culturelles, sportives, touristiques et commerciales organisée par l’Union des organisations d’amitié de Ho Chi Minh-Ville pour contribuer à renforcer la compréhension, la solidarité et l’amitié entre les Vietnamiens et les peuples de l’ASEAN et d’autres pays du monde.

Agustaviano Sofjan, consul général d'Indonésie à Ho Chi Minh-Ville, lors de la réunion. Photo: VNA



Au nom du corps consulaire des pays membres de l'ASEAN à Ho Chi Minh-Ville, Agustaviano Sofjan, consul général d'Indonésie dans la mégapole du Sud, a remercié l'Union des organisations d'amitié de la ville pour l'organisation de cette cérémonie significative. Selon lui, en tant que président de l’ASEAN en 2023, l’Indonésie œuvre pour faire de l’ASEAN une région stable et pacifique où l’économie se développe de façon rapide, intégrale et durable.-VNA