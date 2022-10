La directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, lors de la cérémonie. Photo: VNA



Paris (VNA) - Le 11 octobre, au siège de l'UNESCO à Paris, la Délégation du Vietnam auprès de l'UNESCO et l'ambassade du Vietnam en France ont organisé un événement pour marquer le 35e anniversaire de la Résolution 24C/18.65 de l’UNESCO honorant le Président Ho Chi Minh.



La directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, s’y est rendue pour présenter ses félicitations et partager les merveilleuses émotions qu'elle avait vécues lors de sa dernière visite au Vietnam.



Lors de la cérémonie, l’assistante du ministre des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, a souligné l'importance de la Résolution de l'UNESCO honorant le Président Ho Chi Minh en tant qu'« Homme de Paix et Homme de Culture Eminent ».



De son côté, le Directeur général adjoint de l’UNESCO, Xing Qu, a affirmé que le Président Ho Chi Minh avait fait de grands efforts pour rendre l'éducation accessible à tous, en particulier aux femmes, car il fut également un ardent défenseur de l'égalité des sexes. Xing Qu a appelé à continuer à défendre cet idéal d'égalité.

Présentation de livres sur le Président Ho Chi Minh. Photo: VNA



Lors de la cérémonie, environ 200 invités ont pu admirer des images sur la vie et la carrière du Président Ho Chi Minh, reçu le livre "Sentiments des peuples du monde envers Hồ Chí Minh" (“Tình cảm của nhân dân thế giới với Chủ tịch Hồ Chí Minh”) et découvert des traits culturels vietnamiens.-VNA