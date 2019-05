Sydney, 19 mai (VNA) - La Journée vietnamienne de la science et de la technologie a été marquée par une cérémonie tenue samedi 18 mai à Sydney, en Australie.

Chu Quang Hoa, chef du bureau de representation du ministère vietnamien des Sciences et des Technologies (MST) à Sydney, a déclaré qu'en 2018 et 2019, son établissement s'était employé à renforcer la coopération en matière de recherche et de transfert technologique, contribuant à renforcer l’application des avancées scientifiques et technologiques dans le pays.

Lors de réunions avec des instituts de recherche et des entreprises australiennes spécialisées dans les technologies agricoles et environnementales, de nombreuses entreprises et universités vietnamiennes ont trouvé des possibilités de coopération.

Il a ajouté que les scientifiques et chercheurs expatriés, y compris australiens, avaient largement contribué au succès du secteur de la science et de la technologie au Vietnam.

Il a félicité le Club d'intellectuels vietnamiens expatriés de la Nouvelle-Galles du Sud à l'occasion de son premier anniversaire de fondation, ajoutant que ce dernier était devenu un élément clé du transfert technologique et de la coopération en matière de recherche entre le Vietnam et l'Australie.

Aux termes d’accords de parrainage conclus entre le ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce et le MST, les membres du club ont mené à bien de nombreux projets d’application des technologies au Vietnam, a-t-il noté.

Félicitant les intellectuels à l'occasion de la Journée vietnamienne de la science et de la technologie, le consul général du Vietnam en Nouvelle-Galles du Sud, Trinh Duc Hai, a salué la coopération bilatérale en matière de transfert technologique et de connexion des connaissances.

Il a exprimé l’espoir que des scientifiques vietnamiens expatriés en Australie continueraient d’apporter des contributions de grande qualité et conformes au partenariat stratégique entre les deux pays, établi en 2018. -VNA