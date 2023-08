Un spectacle présenté lors de la rencontre. Photo : VNA



Lors de la cérémonie, Mai Ba Hung, président de l'Association d'amitié



Selon le Consul général de l’Indonésie à Ho Chi Minh-Ville, Agustaviano Sofjan, pour l’heure, le Vietnam est le seul État membre de l'ASEAN à avoir conclu un accord de partenariat stratégique avec l'Indonésie, signé en 2013. Les deux pays promeuvent fortement leur coopération dans le commerce, l’investissement, la culture et l’éducation… Ho Chi Minh-Ville (VNA) - L'Union des organisations d'amitié de Ho Chi Minh-Ville (HUFO) a organisé le 15 août, une rencontre pour célébrer la 78e Fête nationale de l’Indonésie (17 août 1945).Lors de la cérémonie, Mai Ba Hung, président de l'Association d'amitié Vietnam - Indonésie à Ho Chi Minh-Ville a déclaré que son Association avait organisé de nombreuses activités telles qu'une exposition de photos sur la relation diplomatique Vietnam-Indonésie et un concours de connaissances sur cette relation...Selon le Consul général de l’Indonésie à Ho Chi Minh-Ville, Agustaviano Sofjan, pour l’heure, le Vietnam est le seul État membre de l'ASEAN à avoir conclu un accord de partenariat stratégique avec l'Indonésie, signé en 2013. Les deux pays promeuvent fortement leur coopération dans le commerce, l’investissement, la culture et l’éducation…

La HUFO a annoncé et décerné des prix aux personnes ayant obtenu de bons résultats du concours organisé par l'Union sur un concours de connaissances sur la relation diplomatique entre le Vietnam et l'Indonésie.



Depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1955 jusqu’à présent, la coopération multiforme entre les deux pays ne cesse d’être consolidée et de s’épanouir de manière intégrale autant sur le plan bilatéral que celui multilatéral. -VNA