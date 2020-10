Le ministre par intérim de la Santé, Nguyen Thanh Long (droite), et l'ambassadeur américain Daniel Kritenbrink. Photo : Vietnam+



Hanoï (VNA) – Le ministre par intérim de la Santé, Nguyen Thanh Long, a représenté le gouvernement vietnamien pour participer à la cérémonie organisée dans la soirée du 9 octobre, à Hanoï, par l’ambassade des Etats-Unis afin de célébrer le 244e anniversaire de la Fête nationale amériaine et les 25 ans de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam – Etats-Unis.



Nguyen Thanh Long a souligné que le partenariat intégral entre les deux pays avait connu des avancées et s’était approfondi en tous domaines. Il a déclaré apprécier la forte croissance de la coopération commerciale bilatérale, faisant des États-Unis le plus grand marché d'exportation du Vietnam, et du Vietnam l’un des marchés à croissance rapide des Etats-Unis.



Selon lui, le soutien des États-Unis pour traiter les conséquences de la guerre au Vietnam, en particulier la dépollution des aéroports de Da Nang et de Bien Hoa et l'identification des restes de soldats tombés pendant la guerre, est un effort important pour contribuer au renforcement de la confiance et de la coopération entre les deux pays.



Le ministre par intérim de la Santé a particulièrement salué la coopération pratique et efficace entre les deux pays dans la santé, notamment dans la lutte contre l'épidémie de COVID-19.



De son côté, l'ambassadeur américain Daniel Kritenbrink a affirmé que les États-Unis soutenaient un Vietnam puissant, indépendant et prospère et qu’ils respectaient le régime politique du Vietnam. Il a souligné que dans le contexte de COVID-19, la coopération dans la santé était devenue un point brillant des relations Vietnam-États-Unis.



Daniel Kritenbrink a également déclaré apprécier la coopération active entre les deux pays au sein des forums multilatéraux tels que l'ASEAN et les Nations Unies. Il a affirmé l'engagement des États-Unis à continuer de soutenir le Vietnam dans le traitement des conséquences de la guerre, à promouvoir la coopération dans l’économie, l’éducation, la santé, les sciences et technologies..., pour approfondir la coopération bilatérale, dans l’intérêt des deux peuples, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans le monde.-VNA