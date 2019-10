Hanoi (VNA) - L’Assemblée nationale de la 14e législature a examiné le projet de loi modifiant et complétant certains articles de la Loi sur l’organisation du gouvernement et de la Loi sur l’organisation des administrations locales dans la matinée du 25 octobre, la 5e journée de travail de la 8e session de l’Assemblée nationale.

Vue de la 8e session de l’Assemblée nationale. Photo : VNA



Au cours de la discussion, la plupart des avis ont approuvé le rapport sur les ajustements apportés au projet de loi sur la base de débats antérieurs. Les députés se sont également exprimés sur plusieurs contenus du projet de loi, qui seront étudiés par le comité de rédaction.



Dans l’après-midi, l’Assemblée nationale a examiné le projet de loi modifiant et complétant certains articles de la Loi sur l’Audit de l’État. Elle poursuivra ses travaux lundi 28 octobre.



Lors de cette session, l’Assemblée nationale devra examiner et adopter le Code du travail (amendé), la Loi sur la Bourse (amendée), la Loi sur les bibliothèques, la Loi sur les forces de réserve militaire, la Loi sur les forces d’autodéfense (amendée), la Loi sur l’immigration des citoyens vietnamiens, la Loi d’amendement et de complètement de certains articles de la Loi sur l’organisation du gouvernement et de la Loi sur l’organisation des administrations locales, et la Loi d’amendement et de complètement de certains articles de la Loi sur les cadres et les fonctionnaires et la Loi sur les employés de la fonction publique.



Les députés devront égalemen examiner les rapports sur les performances socioéconomiques et le budget de l’État de 2019, le plan de développement socio-économique, les prévisions budgétaires de l’État et les allocations budgétaires pour 2020; examiner et adopter une résolution sur le traitement des dettes fiscales des contribuables insolvables, ainsi que d’autres résolutions.

L’Assemblée nationale consacrera trois jours aux séances d’interpellations, examinera et décidera également du travail du personnel, et adoptera la résolution de la session. – VNA