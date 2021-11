Les forces de sécurité irakiennes dans la zone verte à Bagdad. Photo: AFP/VNA

New York (VNA) - L’ambassadeur Dqng Dinh Quy, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU a affirmé que son pays soutenait les efforts visant à aider l'Irak à relever ses défis actuels, lors d’un examen trimestriel du Conseil de sécurité de l’ONU sur la situation an Irak tenu le 23 novembre à New York.

L’ambassadeur Dang Dinh Quy a félicité le gouvernement irakien et la Haute Commission électorale indépendante (IHEC) pour avoir bien organisé le 10 octobre dernier les élections, qui ont a été évaluées positivement, tout en appréciant la Mission d’assistance de l’ONU pour l’Iraq (MANUI) et des organisations internationales qui ont soutenu le gouvernement irakien et l'IHEC pendant le processus électoral.

Le représentant vietnamien a affirmé son ferme soutien au rôle de la MANUI et du personnel de l'ONU pour aider l'Irak à faire face à bon nombre de ses défis actuels.



L’ambassadeur Dqng Dinh Quy , chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU. Photo: VNA

Par ailleurs, il s’est dit très préoccupé au premier chef par la situation sécuritaire dans le pays. Outre des centaines d’attentats terroristes perpétrés ces derniers mois, nous avons également assisté à une tentative d’assassinat manquée contre le Premier ministre, que le Conseil de sécurité a condamnée dans sa déclaration du 8 novembre, a-t-il rappelé.

Après avoir réitéré la ferme condamnation de son pays de toutes les formes de terrorisme et usages de la violence ou des menaces à des fins politiques, il a fait sien l’appel du secrétaire général de l’ONU à toutes les parties prenantes en Irak à être patientes et à trouver une issue à leurs problèmes par les voies légales, cela afin de créer un environnement qui favorise l’unité nationale par le biais d’un dialogue pacifique et constructif.

Il a salué les efforts diplomatiques du gouvernement irakien ces derniers temps, démontrant son rôle important dans les questions de paix et de sécurité régionales, les efforts et les résultats de la coopération entre les gouvernements irakien et koweïtien dans la recherche de ressortissants koweïtiens et de pays tiers portés disparus en Irak avec le soutien de la MANUI et du Comité international de la Croix-Rouge. -VNA