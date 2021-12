L'ambassadeur Dang Dinh Quy, représentant en chef de la mission vietnamienne auprès de l'ONU. Photo: VNA



New York (VNA) - Le Vietnam a atteint tous ses objectifs, a déclaré l'ambassadeur Dang Dinh Quy, représentant en chef de la mission vietnamienne auprès de l'ONU, à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), à l’occasion de l’achèvement officiel de son mandat de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) le 31 décembre 2021.

Ces deux dernières années, le Vietnam a participé à 840 réunions au niveau d'ambassadeur et supérieur, négocié et approuvé 254 documents, a-t-il indiqué.

Particulièrement au cours du mois de la présidence vietnamienne du Conseil de sécurité, 26 documents ont été approuvés. Le Vietnam a pris les devants en prenant l'initiative, en rédigeant et en négociant 2 résolutions du Conseil de sécurité et 3 déclarations du président du Conseil de sécurité, ainsi que 2 résolutions de l'Assemblée générale de l’ONU, créant un groupe d'amis sur le droit de la mer et ayant un certain nombre de membres du plus grand groupe d'amis de l'ONU, a-t-il dit.

Selon le diplomate, trois facteurs ont aidé le Vietnam en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU qui a rempli avec succès son deuxième mandat 2020 -2021 : son histoire héroïque, les succès de son Renouveau ; sa bonne politique étrangère ; ses mécanismes de pilotage et de mise en œuvre des politiques, en particulier pour les activités efficaces au Conseil de sécurité.

L'ambassadeur Dang Dinh Quy a affirmé que ces deux dernières années, le Vietnam avait mis en œuvre lors de ce plus grand forum multilatéral au monde de nombreuses lignes innovantes dans le domaine des affaires étrangères.



Une réunion du Conseil de sécurité de l' ONU sur la situation au Moyen-Orient. Photo: VNA

Le Vietnam a fait beaucoup d'efforts et pris des initiatives, notamment dans des documents qui ont été rédigés et négociés avec succès.

Le Vietnam a assumé le rôle de médiateur entre pays et groupes de pays pour les faire mieux se comprendre, permettant aux pays de mieux comprendre l'ASEAN sur la question du Myanmar et la République populaire démocratique de Corée sur la question nucléaire en péninsule coréenne.

Ou encore lorsque des pays ont des conflits liés à la sécurité, au climat ou à la Syrie et au Yémen, le Vietnam a noué de bonnes relations avec les groupes pour coordonner cette question, essayer de créer un dénominateur commun.

Le Vietnam a dirigé les activités du Conseil de sécurité pour adopter le 27 décembre comme Journée internationale de la préparation aux épidémies.

En outre, le Vietnam a créé un groupe d'amis sur le droit de la mer avec le plus grand nombre de pays participants, à ce jour 113. Tous les 3 mois, le groupe se réunit pour discuter des questions liées à l'application du droit de la mer afin que les pays puissent réaliser leurs propres intérêts, mais aussi pour l'intérêt commun de la paix et de la sécurité internationales. –VNA