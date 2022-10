La famille de Moong Van Danh dans le village de Binh Son 1, commune de Ta Ca, district de Ky Son, province de Nghe An, a perdu sa maison à cause des crues soudaines. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - La Croix-Rouge vietnamienne a lancé en appel à l’aide pour les habitants des localités du Centre à travers la campagne "Pour les compatriotes du Centre" afin de les aider à surmonter les conséquences des catastrophes naturelles, dont le typhon Noru.

Le Comité central de la Croix-Rouge vietnamienne a appelé tous les populations dans comme hors du pays, les individus et les organisations à aider les populations des zones sinistrées du Centre à reprendre rapidement les activités de production et à stabiliser leur vie.

Les donneurs pourront transférer de l'argent sur le compte 2022 de la Banque commerciale militaire par actions (MB Bank), avec le titulaire du compte en tant que Croix-Rouge vietnamienne, ou à l’adresse https://thiennguyen.app/donate-target/1576870345191739392, en utilisant le contenu "BAONORU".

Le typhon Noru, le quatrième à frapper le pays cette année, était une forte tempête avec les évolutions compliquées, et a provoqué des pluies torrentielles, des inondations et des glissements de terrain dans certaines localités du Centre et des Hauts Plateaux du Centre, affectant la production et la vie des habitants.

Malgré des efforts concertés des autorités et des secteurs, la vie de millions de personnes dans les zones touchées est extrêmement difficile. Des milliers de personnes, qui ont perdu leurs maisons et des moyens de substances à cause du typhon, ont besoin de l'aide des compatriotes dans comme hors du pays. -VNA