Inondations en Indonésie causant des pertes humaines. Photo: Xinhua/VNA



Hanoï (VNA) – A la nouvelle des inondations et glissements de terrain en Indonésie et au Timor-Leste qui ont causé de nombreuses pertes humaines et matérielles, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, a adressé des messages de condoléances aux chefs de la diplomatie de ces deux pays, respectivement Retno Marsudi et Adaljiza Albertina Xavier Reis Magno.

Le bilan humain s'alourdit encore. Les responsables de ces deux pays évoquent ce mardi au moins 157 morts, contre 70 lors du premier bilan, et des dizaines de personnes toujours portées disparues. -VNA