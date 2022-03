Hanoï (VNA) – Le Carnaval de rue de Sa Pa sur le thème "Les groupes ethniques de Sapa et la Déesse-Mère" aura lieu du 1er au 3 avril à l'occasion de la Semaine de la Fête du Temple Thuong Mau à Sapa 2022, dans la province de Lao Cai (Nord).

Le carnaval de rue est basé sur les valeurs historiques et culturelles du culte des Déesses-Mères et sur les chants et les danses folkloriques des six groupes ethniques de Sa Pa que sont Mong, Dao, Tay, Giay, Kinh et Xa Pho.

La Semaine de la Fête du Temple Thuong Mau à Sapa 2022 comprendra une série d'activités spéciales : procession, sacrifices folkloriques et présentation du plateau d'offrandes, cérémonie d'offrandes d'encens...

A cette occasion, une exposition des spécialités et produits agricoles de Sa Pa sera organisée. -VNA