Hanoï (VNA) - L'exposition « Instruments de musique traditionnels d’ethnies vietnamiennes » aura lieu du 7 au 11 avril au Musée de la ville de Can Tho et du 9 avril au 30 mai en ligne à l’adresse : http://trienlamvhnt.vn et http://sovhttdl.cantho.gov.vn, a annoncé le 1er avril le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

L'exposition, qui s'inscrit dans le cadre du 3e Festival national de « don ca tai tu - Can Tho 2022", vise à présenter la richesse et la diversité des instruments traditionnels d’ethnies vietnamiennes, à honorer l'identité culturelle nationale, à promouvoir les formes d'art reconnues par l'UNESCO comme patrimoines culturels mondiaux en général, l'art du « don ca tai tu » en particulier.

L'exposition sera organisée par le Musée de la culture des ethnies vietnamiennes et le Centre d'exposition d'art et de culture du Vietnam. Seront présentés 100 images ainsi que des diaporamas présentant des instruments, des artisans et des artistes…

L'exposition comprendra également un espace d'exposition d'instruments de musique traditionnels typiques des villes et provinces comme Can Tho, Dak Lak, Ninh Thuan, Ba Ria - Vung Tau, Hau Giang, Tien Giang, Vinh Long, Dong Thap, Tay Ninh, An Giang, Bac Lieu… - VNA