Des jeunes vietnamiens et cambodgiens participant au programme. Photo: VNA Des jeunes vietnamiens et cambodgiens participant au programme. Photo: VNA

Can Tho (VNA) – Un programme d’échange pour des étudiants vietnamiens et cambodgiens a été organisé le 18 juin à Can Tho (Sud).



L’événement a été organisé par l’Union des organisations d'amitié et l’Association d'amitié Vietnam-Cambodge de Can Tho, en collaboration avec le Consulat général du Cambodge à Ho Chi Minh-Ville, l’Université de Can Tho et la section municipale de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh.



Le programme a vu la participation d’étudiants cambodgiens suivant des cursus à Ho Chi Minh-Ville et à Can Tho, ainsi que de jeunes de Can Tho. Ils ont participé à des matches de futsal et des jeux folkloriques, ainsi que des activités culturelles.



Présent à l’événement, Sok Dareth, consul général du Cambodge à Ho Chi Minh-Ville, a déclaré espérer que les jeunes vietnamiens et cambodgiens auraient des opportunités pour développer leurs relations, créant ainsi des bases importantes pour rendre les relations entre les deux pays de plus en plus prospères.-VNA