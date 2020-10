Hanoi (VNA) - Le Comité central de la Croix-Rouge du Vietnam (VRCS) a lancé lundi 26 octobre une campagne de donation par SMS pour appeler le public à soutenir les victimes des inondations dans le Centre du pays.

Les soutiens peuvent rejoindre le programme en envoyant un SMS «UH» au 1403. Chaque SMS contribuera à hauteur de 20.000 dôngs (0,86 dollars) au fonds. Photo: VNA

La campagne, en collaboration avec le Portail humanitaire national 1400, se poursuivra jusqu’à la fin du 21 décembre.Les Vietnamiens peuvent rejoindre le programme en envoyant «UH» au 1403. Chaque message texte contribuera à hauteur de 20.000 dôngs (0,86 dollar) au fonds.Le même jour, le VRCS a reçu environ 3 milliards de dôngs de dons du groupe Medlatec, de la section VRCS de la province de Hà Nam (Nord) et de la société May 10.Alors que de graves inondations provoquées par de fortes pluies généralisées ont affecté la vie de millions d’habitants du Centre au cours des deux dernières semaines, le Comité central de la VRCS a fourni une aide d’urgence d’une valeur de près de 5 milliards de dôngs aux cinq provinces de Hà Tinh, Quang Binh, Quang Tri, Thua Thiên-Huê et Quang Nam, et a envoyé des missions pour soutenir les habitants des localités les plus durement touchées.Plus tôt le 13 octobre, le Comité central de la VRCS a appelé tous ses antennes à se joindre à une campagne de financement qui se déroule jusqu’au 12 décembre dans le but de soutenir les victimes des inondations dans le Centre. Au total, plus de 62 milliards de dôngs ont été collectés jusqu’à présent. – VNA