Nghe An, 14 juillet (VNA) – Poursuivant ses activités dans le cadre du Camp d’été 2019, la délégation de quelque 150 jeunes Viet Kieu est arrivée le 14 juillet à la province de Nghe An, pays natal du président Ho Chi Minh.

Les jeunes Viet Kieu devant l'autel du Président Ho Chi Minh. Photo: VNA

Ici, la délégation a planté 50 arbres de souvenir dans le cadre de la zone des vestiges Kim Liên.

Ils se sont informés de l’enfance de Hô Chi Minh et de sa famille.

Trân Phuong Anh venue de l’Ukraine a exprimé :« C’est la première fois que je suis venue ici donc j’en suis très curieuse. Le président Hô Chi Minh est connu pour sa simplicité peut être c’est parce qu’il a vécu dans une maison aussi simple comme ça. Cette visite sera une belle expérience de ma vie. Elle m’a permis de mieux comprendre l’histoire nationale et grâce à elle, je me sens très fière d’être vietnamienne ».

En outre, les participants remettront des cadeaux aux familles des 10 jeunes filles volontaires décédées au carrefour de Dông Lôc ainsi qu’à des orphelins et enfants pauvres.

Le Camp d’été 2019 se déroule du 10 au 26 juillet, avec 150 jeunes venus de 28 pays du monde. Ces derniers visiteront des sites culturels et historiques à Hanoï et dans les provinces de Thai Nguyên (Nord), Nghê An, Hà Tinh, Quang Tri, Quang Ngai, l’ancienne ville de Hôi An et la ville de Dà Nang (Centre).

Ils participeront aussi à des activités caritatives. En outre, les participants remettront des cadeaux aux familles des 10 jeunes filles volontaires décédées au carrefour de Dông Lôc ainsi qu’à des orphelins et enfants pauvres.

Créé en 2004, ce camp d’été a attiré environ 2.000 jeunes Viêt kiêu venus de plus de 30 pays du monde. Beaucoup ont ensuite connu un grand succès professionnel et ont activement contribué à la construction de leur pays d'origine. - VNA