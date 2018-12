Hanoi, 22 décembre (VNA) - Éloigné de ses couleurs de marque habituelle rouge-jaune, Vietjet Air vient de sortir son calendrier pour l’année 2019 avec notamment une collection de bikinis portée par des jeunes modèles dynamiques. Ce calendrier au concept nouveau saura attirer l’attention de tous dès le premier coup d’œil.

Le marché flottant de Damnoen sur le calendrier pour l'année 2019 de Vietjet Air. Photo : Vietjet Air

Avec pour thème "Vol avec rêve de fleurs", les photos du calendrier de l’année 2019 de Vietjet Air ont été capturé dans différentes destinations touristiques réputées du monde : le marché flottant de Damnoen et les îlots de Koh Phi Phi en Thaïlande; le jardin Rikugien et le vieux quartier de Gion au Japon; le complexe paysager de Tràng An ou encore les grottes de Phong Nha - Ke Bàng au Vietnam.