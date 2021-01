Les soldats embarquent les derniers cadeaux avant le départ du navire. Photo: VNA

Ba Ria-Vung Tau (VNA) - Deux délégations de la brigade 171 du Commandement de la 2e zone de la Marine sont parties le 14 janvier rendre une visite aux soldats de la plate-forme DK1 et de la station-radar 590 sur l'île de Con Dao (Poulor Condor) pour leur offrir des cadeaux, des spécialités de nombreuses régions du pays, à l'occasion du Têt traditionnel du Buffle.

Le colonel Nguyen Anh Tuan, commandant de la 2e zone de la Marine, a salué la participation d'officiers, de soldats et de journalistes de l'Agence vietnamienne d'information, de la Télévision militaire et du journal de la Marine à ce voyage qui dure de 15 à 17 jours.

Des tonnes de cadeaux et produits de première nécessité ont été chargés sur les deux navires Truong Sa 19 et Truong Sa 21. Ce sont des aliments frais comme poulet, canard, légumes, confiseries, des sachets de riz gluant, branches d'abricotier et de pêcher, feuilles de ''dong'', haricots verts, ainsi que des spécialités de plusieurs localités offerts par des organes du Parti, des autorités locales, des organisations socio-politiques, des entreprises et de la population.

Des branches d'abricotier et de pêcher destinés aux soldats gardant la mer et les îles sacrées du pays. Photo: VNA

Les délégations visiteront également des autorités locales et les unités installées dans le district de Con Dao.

Il s'agit d'une activité annuelle exprimant les préoccupations du Parti, de l'État, de l'Armée populaire ainsi que les sentiments de la population aux forces en mission dans les zones maritimes et insulaires du pays. -VNA