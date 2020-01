Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam Trân Thanh Mân a offert mercredi 8 janvier des cadeaux de Têt à 250 familles méritantes et pauvres des communes frontalières de la province de Lang Son (Nord).



À l’occasion du Têt 2020, l’Association des victimes de l’agent orange du Vietnam organise jusqu’au 12 janvier la campagne «Un Têt pour les victimes de la dioxine». Dans le cadre de cet évènement, les responsables de l’association offrent des cadeaux à 50 familles particulièrement démunies de 13 localités.



Direction le Centre. 130.000 personnes, principalement des invalides de guerre, des mères vietnamiennes héroïques et des personnes dans le besoin de la province de Quang Nam ont reçu des cadeaux de Têt. Plusieurs d’entre eux ont déménagé dans une nouvelle maison, offerte par les autorités locales.



«Nous sommes vraiment très pauvres. Grâce au gouvernement, nous pourrons fêter décemment le Têt cette année. J’en suis très heureuse! Merci beaucoup!», dit Pham Thi Hoa, qui habite le district de Duy Xuyên et qui fait partie des bénéficiaires.



Le Service du Travail, des Invalides et des Affaires sociales de Da Nang a alloué 1,2 million de dollars à destination de 43.000 personnes pauvres.-VOV/VNA