Washington (VNA) – Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son, en compagnie du Premier ministre Pham Minh Chinh en visite de travail aux États-Unis, a rencontré vendredi 13 mai à Washington le secrétaire d’État américain Antony Blinken et le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan.

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son et le secrétaire d’État américain Antony Blinken, à Washington, le 13 mai. Photo : VNA

Lors des rencontres, le ministre Bui Thanh Son a remercié le Département d’État et du Conseil de sécurité nationale des États-Unis et les deux responsables américains pour leurs contributions à la promotion des relations Vietnam-États-Unis durant ces derniers temps, notamment leur coordination dans l’avancement de l’organisation du Sommet spécial ASEAN-États-Unis.

Les deux parties ont constaté à leur satisfaction que le président américain Joe Biden et le Premier ministre Pham Minh Chinh ont eu une rencontre et des échanges très substantiels sur les relations entre le Vietnam et les États-Unis et les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Le chef de la diplomatie vietnamienne s’est félicité des développements positifs du partenariat intégral entre le Vietnam et les États-Unis au cours des dernières années, qui se sont illustrés au travers du maintien de visites mutuelles, y compris la visite au Vietnam de la vice-présidente américaine Kamala Harris en 2021, ainsi que des contacts et des entretiens téléphoniques entre les deux parties.

En conséquence, la coopération dans de nombreux domaines tels que l’économie et le commerce, la prévention et le contrôle du Covid-19, l’éducation et la formation, la science et la technologie, la réponse au changement climatique, le règlement des conséquences laissées par la guerre a connu des progrès substantiels, malgré les difficultées liées au Covid-19.

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son et le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan, à Washington, le 13 mai. Photo : VNA

Le ministre Bui Thanh Son a espéré que le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan et le secrétaire d’État américain Antony Blinken continueraient de contribuer activement au développement approfondi, efficace et substantiel du partenariat intégral Vietnam-États-Unis.

Pour leur part, le secrétaire d’État américain Antony Blinken et le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan ont exprimé leurs impressions sur le développement exceptionnel du Vietnam au cours des dernières années.

Ils ont hautement apprécié les résultats importants du partenariat intégral entre le Vietnam et les États-Unis. La partie américaine a affirmé son souhait que les deux parties continuent de promouvoir la coopération dans tous les domaines du partenariat intégral.

Répondant à la proposition du ministre Bui Thanh Son de faire bientôt des États-Unis l’un des principaux investisseurs au Vietnam, le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan a déclaré que l’administration du président Biden souhaitait promouvoir les opportunités d’investissement et de coopération au développement avec les pays partenaires dans le monde et la région, y compris le Vietnam.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré que l’Initiative sur le cadre économique indopacifique est l’un des efforts des États-Unis pour promouvoir un cadre économique qui profite à tous les pays et répond aux défis de l’économie mondiale, en particulier dans la période post-Covid-19, et qu’il a souhaité continuer de s’échanger plus spécifiquement avec le Vietnam sur la connotation de l’initiative.

Les deux parties ont convenu de continuer de travailler en étroite collaboration dans les cadres de coopération régionale, notamment ceux de l’ASEAN et de la coopération sous-régionale du Mékong.

À l’invitation du ministre Bui Thanh Son, le secrétaire d’État américain Antony Blinken et le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan ont affirmé se rendre au Vietnam quand le temps le permettra. – VNA