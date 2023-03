Remise des bourses aux élèves vietnamiens d'outre-mer défavorisés au Laos. Photo: VNA

Vientiane (VNA) - Une délégation du Fonds de bourses d'études Vu A Dinh et du Club "Pour Hoàng Sa - Truong Sa bien-aimés", en collaboration avec l'ambassade du Vietnam au Laos, a remis mardi 100 bourses d'une valeur totale de 5.000 dollars à des élèves vietnamiens d'outre-mer défavorisés ayant des résultats scolaires exceptionnels.

S'exprimant lors de la cérémonie, l’ancienne vice-présidente du Vietnam et la présidente du Fonds de bourses d'études Vu A Dinh, Mme Truong My Hoa, a déclaré que ces bourses visaient à encourager les élèves à bien étudier pour devenir de bons citoyens, contribuant à préserver et à promouvoir les relations d'amitié et la grande solidarité entre le Laos et le Vietnam.

Elle a également exprimé son espoir que les membres de la communauté vietnamienne de Vientiane et du Laos en général, continueraient de se soutenir pour contribuer à la construction de leur pays d'accueil ainsi que de s’orienter vers leur pays d'origine. -VNA