Le centre international de conférences de la zone touristique, culturelle et spirituelle Tam Chuc, où avait été organisée la fête du Vesak 2019. Photo: VNA

Ha Nam (VNA) – Le chef du Comité gouvernemental des affaires religieuses, Vu Chien Thang, a reçu le 12 mai au Centre de la culture bouddhiste Tam Chuc dans la province de Ha Nam, des délégations chinoises, laotiennes, cambodgiennes et thaïlandaises venues participer à la fête du Vesak 2019.

Ces délégations comprennent des bouddhistes de ces pays, ainsi que des représentants de la Commission de la sensibilisation auprès des masses du Parti communiste chinois, du comité central du Front d'édification nationale du Laos, et du ministère cambodgien des Cultes et des Religions.

Lors des rencontres, Vu Chien Thang a remercié les invités pour leurs contributions à l’organisation de la fête du Vesak 2019.

Les bouddhistes vietnamiens, chinois, laotiens, cambodgiens, thaïlandais collaborent dans la promotion de l’esprit et des messages humanitaires du bouddhisme, a-t-il déclaré, avant d’exprimer le souhait de bénéficier du soutien de ces pays pour un développement durable commun.

Les délégations chinoises, laotiennes, cambodgiennes et thaïlandaises ont apprécié les préparatifs du Vietnam pour la fête du Vesak 2019 et exprimé leur impression devant la beauté et l’hospitalité du pays hôte.

Elles ont estimé que la fête du Vesak 2019 montrait l'engagement du gouvernement et de l'Église bouddhique du Vietnam dans la mise en œuvre des Objectifs du Millénaire pour le Développement de l’ONU.

La fête du Vesak 2019 est une belle occasion pour les bouddhistes des pays participants de multiplier leurs échanges et de contribuer au renforcement de la coopération commune, ont-ils ajouté. -VNA