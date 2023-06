Depuis le début de l'année, la Banque d'État du Vietnam (BEV) a continuellement à quatre reprises les taux directeurs, avec une réduction de 0,5% à 2% par an.

L’Association des entreprises de services logistiques du Vietnam accueillera la conférence annuelle d’Asie-Pacifique de la Fédération internationale des associations de transitaires et assimilés.

Les activités d'entrée et de sortie ont repris à la paire de portes frontalières Ta Lung - Shuikou entre le Vietnam et la Chine depuis le 25 juin après plus de trois ans de fermeture.