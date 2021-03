Économie L'APTGP profite aux relations commerciales entre le Vietnam et le Canada Le Vietnam et le Canada entretiennent des relations commerciales encore plus solides grâce aux opportunités offertes par l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (APTGP).

Économie Moody's annonce le maintien de la note de crédit nationale du Vietnam L'agence de notation Moody's a annoncé le 18 mars le maintien de la note de crédit nationale du Vietnam à « Ba3 » pour les émissions en devises nationales et étrangères et les prêts à prime non garantis.