Photo: VNA

Binh Thuan (VNA) - Le 30 mai dans la province de Binh Thuan (Centre), le Comité central de la Croix-Rouge vietnamienne a remis des drapeaux nationaux et des gilets de sauvetage à des pêcheurs défavorisés.

La cérémonie a eu lieu en présence de l'ancien président de la République Truong Tan Sang

Binh Thuan compte actuellement 7.500 bateaux de pêche avec environ 26.500 pêcheurs, dont nombre d'entre eux en difficulté.

Cette activité fait partie du programme "Sécurité pour les pêcheurs pauvres et en difficulté" lancé par le Comité central de la Croix-Rouge vietnamienne pour la période 2022-2027, qui vise à soutenir les pêcheurs des provinces côtières du Centre (de Thanh Hoa à Binh Thuan), à contribuer à réaliser les objectifs de développement de l'économie maritime et à réduire les risques en mer causés par les catastrophes naturelles.

Lors de la cérémonie, le commandement des gardes-frontières de la province de Binh Thuan a sensibilisé les pêcheurs sur les réglementations contre la pêche INN (illicite, non déclarée et non réglementée). -VNA