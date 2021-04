Binh Thuân (VNA) – Le Département de la culture, des sports et du tourisme de la province de Binh Thuân (Centre) prévoit un plan de stimulation touristique ayant pour thème «Binh Thuân, destination sure, accueillante et attractive» pour attirer les touristes à l’occasion des vacances de la Journée de la libération du Sud (30 avril) et de la fête du Travail (1er mai).

Une plage à Mui Né, province de Binh Thuân (Centre). Photo : VNA



La province de Binh Thuân déploiera des services touristiques pour les vacances du 30 avril au 1er mai, les vacances de fin de l’année et en écho au programme « Les Vietnamiens voyagent au Vietnam » pour attirer les visiteurs nationaux à Binh Thuân, lorsque l’épidémie de COVID-19 sera sous contrôle.

Le Département de la culture, des sports et du tourisme a demandé aux entreprises touristiques de renforcer les mesures de prévention et de lutte contre l’épidémie de Covid-19 dans les établissements touristiques pour assurer un environnement touristique accueillant, sur et attrayant.

Binh Thuân réalisera divers programmes de promotion du tourisme, comme la réduction du prix des chambres et des services et l’organisation de programmes culturels, artistiques et sportifs attrayants.



En 2021, Binh Thuân ambitionne d’accueillir 4,7 millions de visiteurs, dont 95 % de visiteurs nationaux. Au 1er trimestre, elle a accueilli 1 089 000 visiteurs, soit une baisse de 16 % en glissement annuel, dont 15 600 visiteurs étrangers (-89 %), générant un chiffre d’affaires de plus de 2 500 milliards de dôngs, soit une baisse de 27 %. – NDEL/VNA