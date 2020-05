Binh Thuan (VNA) – Le 16 mai, un marin du Vega Kappa est tombé à l’eau lorsque ce bateau battant pavillon du Liberia était aux larges de la province vietnamienne de Binh Thuan, à environ 30 miles à l’Est du cap de Mui Ne.



Après avoir reçu des informations, le bureau du Comité directeur de prévention et de lutte contre les catastrophes naturelles, de recherche et de secourisme de Binh Thuan, a demandé aux organes compétents locaux d’assister les recherches de Kent Gaemark, 25 ans.



Les garde-frontières de la province centrale vietnamienne ont informé les bateaux de pêche en opération dans cette zone maritime et leur ont demandé d’assister les recherches. -VNA