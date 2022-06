Un coin de Binh Duong. Photo: baobinhduong



Binh Duong (VNA) - La ville intelligente de Binh Duong de la province méridionale du même nom a été nommée dans le Top 7 des communautés intelligentes mondiales 2022 lors d'une cérémonie le 21 juin.

Les communautés du Top7 ont été choisies parmi les communautés Smart21 de 2022 pour être finalistes des Prix de la communauté intelligente annuelle. En octobre 2022, l'une de ces sept communautés sera nommée Communauté intelligente de l'année lors du Sommet mondial du Forum des communautés intelligentes (ICF). La ville de Binh Duong était l'une des 7 meilleures communautés de 2021 et est à nouveau une communauté Smart21 cette année.

Le Forum des communautés intelligentes rassemble près de 200 villes intelligentes prospères dans le monde. Il étudie et promeut les meilleures pratiques des communautés intelligentes du monde pour s'adapter aux nouvelles demandes et saisir les opportunités offertes par le haut débit et la technologie numérique.

Il a mené des recherches et évalué des centaines de villes à travers le monde pour sélectionner le Top 21 (Smart 21) de 2022 avec une stratégie de développement de ville intelligente basée sur six critères de l'ICF : connectivité haut débit, main-d'œuvre du savoir, innovation, égalité numérique, durabilité et plaidoyer.

Panorama de la cérémonie publiant le TOP 7 des communautés intelligentes mondiales 2022. Photo: VNA



Selon le vice-président permanent du Comité populaire de Binh Duong, Mai Hung Dung, la pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur la communauté et la société mondiales, perturbant la chaîne d'approvisionnement mondiale. La présence de Binh Duong dans le TOP 7 permettra à la localité d'attirer davantage d'investissements et de créer plus d'emplois à la population.

Binh Duong met en œuvre son projet de ville intelligente depuis 2016 et a toujours adhéré au concept de transformation économique vers l'innovation et la digitalisation.

Avec ses bonnes stratégies et étapes de développement régulières, Binh Duong a été nommé dans le Top 21 quatre fois de suite, et parmi le Top 7 pour la première fois en 2021 aux côtés de villes du Canada, du Brésil et de l'Australie./.