Le Vietnam travaillera avec d'autres pays pour renforcer et approfondir le partenariat stratégique ASEAN – République de Corée.

Le ministre des Affaires étrangères (AE) Bui Thanh Son a particfipé et eu le 3 août une allocution à la 2e Conférence ministérielle des relations de partenariat Mékong-Etats-Unis (MUSP) tenue en ligne.

Depuis près de trois décennies, le Vietnam est un membre actif et responsable qui participe efficacement à l’édification d’une communauté aséanienne puissante, prospère et centrée sur les personnes.

Plus de 20 conférences de ministres des Affaires étrangères au sein de l’ASEAN et entre l’ASEAN et les pays partenaires ont eu lieu du 2 au 6 août.