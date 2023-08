Binh Duong (VNA) - Le président du Comité populaire de la province de Binh Duong (Sud), Vo Van Minh, a signé le 28 août une décision approuvant la création du Centre d'innovation Vietnam-Singapour dans cette localité.

Photo : VNA

Dans le cadre de cette décision, le centre mettra en œuvre des activités pour se connecter, élaborer des orientations et créer un environnement pour la recherche scientifique et technologique, aider les entreprises à transformer la technologie, la production et les modèles commerciaux pour répondre à la tendance de la 4e révolution industrielle.

Il soutiendra et promouvra également les programmes d'innovation et de créativité, en se concentrant sur les domaines de la recherche et du développement et en créant de nouveaux écosystèmes pour le monde des affaires et attirer des ressources sociales pour créer des modèles, des produits et des projets afin de promouvoir le développement futur de Binh Duong.

Un coin du Centre de cybersécurité du Centre d'innovation Vietnam-Singapour à Binh Duong. Photo: nhadan.vn

Le centre vise également à mettre en œuvre l'orientation de la province de Binh Duong vers un développement économique pionnier basé sur l'innovation, la science et la technologie.

Il se positionne comme une plate-forme visant à attirer une participation active et une coopération entre les acteurs de l'écosystème de l'innovation, créant des conditions favorables permettant aux entreprises, aux instituts et aux universités de promouvoir leur potentiel et d'améliorer leurs capacités grâce à la commercialisation, au transfert et à l'application des sciences et technologies.

Le centre devrait aider les entreprises à pénétrer plus profondément dans la chaîne de valeur mondiale, vers la production de produits à contenu technologique plus élevé, s'adaptant à la tendance mondiale du développement vert et durable.

Il jouera un rôle stratégique dans la promotion de changements importants à Binh Duong, en créant de nouvelles plateformes de croissance pour maintenir une croissance durable dans le cadre du parcours visant à surmonter le piège du revenu intermédiaire.

Un coin du centre d'entrepreneuriat et de fabrication avancée du Centre d'innovation Vietnam-Singapour à Binh Duong. Photo: nhadan.vn

Il continuera à construire et à développer une relation étroite et durable entre le Vietnam et Singapour dans laquelle Becamex IDC Corporation et Sembcorp sont des actionnaires fondateurs, qui ont contribué au développement du modèle de parc industriel Vietnam-Singapour (VSIP) à travers le pays depuis plus de 27 ans.

Sur la base de la relation de coopération stratégique entre les deux pays, le centre continuera à créer de nouvelles opportunités pour promouvoir le partage de connaissances et d'expériences en matière d'innovation avec des partenaires singapouriens, notamment l'Université nationale de Singapour, l'École polytechnique de Singapour, l'École polytechnique de Nanyang et Enterprise Singapore.

Le centre devrait ouvrir des opportunités d'investissement et de développement, répondant ainsi à la demande des entreprises et de l'économie par la formation, et attirant des ressources humaines de haute qualité, dynamiques et créatives à Binh Duong, améliorer la capacité de recherche et de développement scientifique et technologique, aider les entreprises à améliorer leur productivité et accélérer la transformation technologique vers le développement d'un modèle de parc industriel scientifique et technologique dans la localité.- VNA