Remise de satisfecit du Comité central de l'Association d'amitié Vietnam-Cambodge . Photo: VNA

Binh Phuoc (VNA) - Près de 500 étudiants cambodgiens ont été parrainés par des familles, organisations et individus vietnamiens lors de leurs études au Vietnam, selon le bilan du programme "Semer les graines de l'amitié" de l'Association d'amitié Vietnam-Cambodge.

Une conférence-bilan des 10 ans du programme "Semer les graines de l'amitié" et du partage d'expériences entre les organisations d’amitié des deux pays, a eu lieu le 6 novembre dans la province de Binh Phuoc (Sud), dans le cadre de la 5e Rencontre d'amitié et de coopération Vietnam-Cambodge.

Ces dix dernières années, des centaines d’activités en faveur des étudiants cambodgiens ont été organisées au Vietnam, y compris l’attribution de bourses d’étude, l’organisation des rencontres, échanges d’amitié, visites à des localités, le don de premières nécessités et outils d’apprentissage…

Les résultats du programme "Semer les graines de l'amitié" ont été bien appréciés par des dirigeants des deux pays, a déclaré Nguyen Thi Thanh, cheffe de la Commission des questions liées aux députés de l’Assemblée nationale vietnamienne, vice-présidente de la Commission centrale de l’organisation du Parti communiste du Vietnam et présidente de l’Association d’amitié Vietnam-Cambodge.

Rappelant des activités organisées dans le cadre de l’Année d’amitié Vietnam-Cambodge et Cambodge-Vietnam 2022, Nguyen Thi Thanh a indiqué que ces activités avaient contribué la promotion de la confiance politique et des relations d’amitié, de solidarité et de coopération intégrale Vietnam-Cambodge.

Ces activités ont permis aux populations des deux pays, notamment des jeunes générations, de mieux comprendre et d’améliorer leur conscience dans la préservation et la valorisation des relations traditionnelles et de long terme entre les deux pays.

Lors de la conférence, l’Association d’amitié Vietnam-Cambodge a remis l’insigne « Pour l’amitié Vietnam-Cambodge » à 75 individus et le satisfecit de son comité central à six collectivités et dix individus pour leurs contributions au programme "Semer les graines de l'amitié" durant la période 2021-2022. -VNA