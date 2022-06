Collection de timbres sur les oiseaux de mer du Vietnam. Photo: http://www.vnpost.vn/



Hanoi (VNA) – Le ministère de l’Information et des Communications lancera le 24 juin une collection de timbres pour présenter des oiseaux de mer du Vietnam.

La collection, qui sera publiée le 24 juin, comprendra quatre modèles, de format 43 x 32 (mm) et un bloc de format de 110 x 70 (mm) , vendu aux prix de 4.000 dôngs, de 12.000 dôngs et de 15.000 dôngs, conçus par les peintres Nguyên Du et Pham Quang Diêu. Cette collection sera vendue sur le réseau postal du 14 février 2022 au 31 décembre 2023.

Le premier modèle présentera Thalasseus bergii, un oiseau de mer qui niche en colonies denses sur les côtes et les îles des régions tropicales et subtropicales de l'Ancien Monde. Les œufs et les jeunes sont dérobés par les goélands et les ibis. Les activités humaines comme la pêche, la chasse et la récolte des œufs ont causé une diminution de certaines populations locales. La conservation de cet oiseau ne cause cependant pas de préoccupation au niveau mondial, avec une population stable de plus de 500.000 individus.

Le deuxième concerne le Râle à crête (Gallicrex cinerea), une espèce d'oiseaux de la famille des Rallidae.

Le troisième concerne le Tournepierre à collier (Arenaria interpres), une espèce d'oiseaux limicoles de la famille des scolopacidés (bécasses et chevaliers). Cet oiseau mesure 22 à 23 cm de longueur.

Le quatrième concerne le Chevalier de Sibérie (Tringa brevipes), une espèce de la famille des Scolopacidae. Cet oiseau niche dans les zones montagneuses de Sibérie ; il hiverne en Asie du Sud-Est et en Océanie.

Le bloc présente le Fou à pieds rouges (Sula sula), une espèce d'oiseaux marins appartenant à la famille des Sulidae. Cette espèce niche sur les îles et les côtes océaniques tropicales. Elle hiverne en mer.

Il s'agit de la troisième collection de timbres sur le thème de la mer et des îles du Vietnam. Cette collection de timbres contribuera à promouvoir l'image du pays, de son peuple et la conservation de la biodiversité marine, créant une synergie dans la lutte pour protéger et maintenir la souveraineté maritime et insulaire du pays.

Cette activité rentre dans le cadre de l’exposition nationale de timbres de poste Vietstampex 2022, qui aura lieu du 24 au 26 juin. -VNA