Photo: l'Orchestre symphonique de ballet et de l'opéra de Hô Chi Minh-Ville.



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Un spectacle de Suite Ballet Carmen, de renommée mondiale, aura lieu le soir du 2 avril à l'Opéra municipal, selon l'Orchestre symphonique de ballet et de l'opéra de Hô Chi Minh-Ville.



On verra se répéter la mise en scène créée avec tant de succès par l'Artiste du peuple Kim Quy, suivant la chorégraphie originale d'Alberto Alonso. Carmen sera dansée, comme précédemment, par Nguyen Thu Trang, son amant Don José par Ho Phi Diep, et Escamillo par Dang Minh Hien.



Carmen est un opéra-comique en quatre actes composé par le compositeur français Georges Bizet (1838-1875) en 1874. Carmen Suite est un ballet en un acte créé en 1967 par le chorégraphe cubain Alberto Alonso sur une musique du compositeur russe Rodion Shchedrin pour sa femme, Maya Plisetskaya, danseuse étoile au Bolchoï de Moscou dans les années 1960.



Lors du prochain programme, deux œuvres de danse uniques avec un style de ballet néoclassique que sont "Dépaysement" et "Falling Angels" des chorégraphes Nguyen Phuc Hung et Julien Guérin, seront également présentées.