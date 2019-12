Le Vietnam Tet Festival 2020 reconstituera l'espace culturel et l'atmosphère du Têt. Photo: studentexchange

Hanoï (VNA) - Le Vietnam Tet Festival 2020 sera organisé le 12 janvier prochain au parc central de Tenjin par le Consulat général du Vietnam à Fukuoka (Japon), en coordination avec l'Association vietnamienne de Fukuoka.



Le Têt traditionnel est l'occasion pour tous les gens de réunir famille et proches autour du délicieux banh chung (gâteau de riz gluant), de viande grasse, d’oignons salés et de sentences parallèles. Mais pour les expatriés, chaque Têt revient pour se souvenir du pays natal. Et le festival du Têt vietnamien 2020 les aide à soulager leur nostalgie.



Il s’agit d'une occasion pour la communauté vietnamienne d’outre-mer de préserver les valeurs culturelles traditionnelles de la nation.



Le festival reconstituera l'espace culturel et l'atmosphère du Têt. Les visiteurs participeront à des jeux folkloriques et profiteront de bons plats du Têt. En outre, seront organisés un concours de beauté vietnamienne de la région de Kyush, un échange avec des artistes vietnamiens… -CPV/VNA