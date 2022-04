Photo : ictvietnam.vn

Hanoï (VNA) - Le Sommet sur la transformation numérique au Vietnam-Asie 2022 (Vietnam - ASIA DX Summit 2022), placé sur le thème "Synergie de la transformation numérique", aura lieu les 24 et 25 mai, à la fois en présentiel et par visioconférence sur les canaux de communication de l'Association vietnamienne des logiciels et des services informatiques (VINASA).

Organisé par la VINASA et le ministère de l'Information et de la Communication, cet événement devrait voir la participation directe de 3.000 délégués. Plus de 10.000 autres y assisteraient par visioconférence.

Conférence de presse tenue le 14 avril à Hanoï. Photo : VNA

Selon le président de la VINASA, Nguyen Van Khoa, le Sommet contribuera à la mise en œuvre des tâches et des objectifs du Programme national de transformation numérique.

Le Sommet sur la transformation numérique au Vietnam-Asie 2022 comprendra 22 séances de débats sur quatre sujets principaux : gouvernement, entreprise, économie et société numériques et expériences internationales sur la transformation numérique.

De nombreuses activités seront organisées en marge de l’événement, dont une exposition de plateformes et solutions de transformation numérique, des programmes de formation à la transformation numérique pour les petites et moyennes entreprises, des rencontres avec des experts…

Selon le ministère de l'Information et de la Communication, 2022 est l'année de l'accélération de la transformation numérique comme moteur du développement économique. A ce jour, plus de 95% des localités du pays ont publié des résolutions, des plans ou des programmes sur la transformation numérique.-VNA