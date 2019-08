Hanoï (VNA) - Le Sommet de l'innovation de Hanoi 2019 aura lieu au National Convention Center les 29 et 30 août. L’information a été révélée par le Comité populaire de la ville lors d’une conférence de presse récente.Selon le comité d’organisation, il s’agira de la plus grande manifestation jamais organisée à Hanoi sur les questions de création d’entreprise, qui devrait accueillir plus de 3.000 délégués et 100 conférenciers, ainsi que des investisseurs nationaux et étrangers et des entreprises technologiques.Le Sommet de l’innovation de Hanoi sera organisé par le studio mondial d’innovation basé en France, Schoolab, sous le parrainage du Comité populaire de Hanoi et du ministère de la Planification et de l’Investissement.Nguyen Anh Tuan, vice-directeur du Département des sciences et technologies de Hanoi, a déclaré que ce sommet devrait servir de pont pour réunir les pionniers et les start-ups innovants du monde entier, contribuant à la promotion des activités de démarrage et à l'épanouissement des écosystèmes de jeunes entreprises au Vietnam, notamment à Hanoi.Ce sommet de deux jours présentera des produits, des services et des solutions innovants et technologiques, ainsi que des modèles de start-ups nationales et étrangères.Le sommet verra la participation de grandes entreprises technologiques telles que Dassault système, Amazon, Microsoft, TechCrunch, NBC News, Golden Gate Venture, Click Ventures, Intek Institute...Cette année, l’événement posera non seulement des questions, mais trouvera également des solutions et des orientations appropriées pour des grands problèmes relatifs à l’environnement, aux villes intelligentes, à la téléphonie mobile et à la logistique, aux sciences de la vie, à l’avenir des emplois et aux hautes technologies. - CPV/VNA