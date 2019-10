Le programme intitulé "Amitié spéciale Vietnam-Laos" est organisé pour la première fois en 2018. Photo: VNA



Nghe An (VNA) – Le programme intitulé "Amitié spéciale Vietnam-Laos" 2019 aura lieu du 14 au 17 novembre dans la province centrale de Nghe An, dans le but de promouvoir l’image d'un Vietnam rénové et de consolider l’amitié traditionnelle et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos.



L’événement de quatre jours comprendra une exposition de photos sur l’amitié et la solidarité spéciale Vietnam – Laos ; la promotion des produits culturels, touristiques, les spécialités de Nghe An et du Laos ; un séminaire de promotion de l’investissement, du commerce et du tourisme de Nghe An ; un échange artistique Vietnam – Laos.



Ce programme permettra de renforcer les échanges, la promotion de l’image de chaque pays, la présentation de ses produits économiques et touristiques, la promotion de l’investissement, du commerce et du tourisme entre les deux pays, en particulier entre leurs localités partageant des frontières communes.



La cérémonie d’ouverture de ce programme aura lieu le 15 novembre dans la ville de Vinh, province de Nghe An.



Lors d’une conférence de presse sur cet événement donnée le 29 octobre, le vice-ministre de l'Information et de la Communication Hoang Vinh Bao a souligné que ce serait une fête des habitants de la région limitrophe. Elle offrira également l’opportunité de promouvoir les activités d’information pour les lectorats de l’étranger dans les zones frontalières, a-t-il ajouté.



Ce programme a été organisé pour la première fois en 2018. Cette année, l’événement marque le 57e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Laos et le 42e de la signature de leur Traité d'amitié et de coopération. –VNA