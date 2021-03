Capture d’écran d’un film projeté au Festival du film scientifique 2020. Photo l’Institut Goethe

Hanoi (VNA) - Le comité d'organisation du Festival du film scientifique 2021 initié par l’Institut Goethe (Allemagne) reçoit d’ici au 10 avril des œuvres envoyées par des cinéastes, producteurs, distributeurs et chaînes de télévision.

Selon les prévisions, cette année, le Festival aura lieu du 1er octobre au 20 décembre. Les organisateurs ont choisi le thème « Comprendre mieux pour une meilleure santé » car entre le contexte et les séquelles de la pandémie de COVID-19, la santé physique et mentale de l'humanité constitue la plus grande préoccupation.

Des films scientifiques du monde entier seront sélectionnés. L’an dernier, l'événement avait attiré plus de 800.000 spectateurs de 27 pays d'Asie du Sud-Est, d'Asie du Sud, d'Afrique, d'Amérique latine et du Moyen-Orient.

Dans le contexte de COVID-19, de nombreuses projections avaient eu lieu en ligne, avec plus de 200.000 vues.-VNA